Le nouveau ministre des Finances Israël Katz a décidé de donner l’exemple en annonçant qu’il renonce à 10% de son salaire de ministre. Il a déclaré: « J’entre dans ma fonction de ministre des Finances avec un sentiment d’immense responsabilité. L’Etat d’Israël se mesure actuellement aux effets de la crise du Corona et au centre de laquelle la crise économique. En signe de solidarité avec la situation de l’économie et celle dans laquelle se trouvent de très nombreux citoyens, sans travail et sans moyens de subsistance, des entrepreneurs qui font faillite, j’ai décidé de réduire mon salaire mensuel ministériel de 10%. En ces temps difficiles nous devons montrer l’exemple en tant qu’élus du peuple ».

Après le relatif soulagement de la formation d’un gouvernement qui fait suite à plus d’une année de campagnes électorales particulièrement violentes il faut se poser maintenant la question comment tous ces ministres aux idées parfois totalement opposées vont pouvoir travailler ensemble. En l’occurrence, un ministre des Finances partisan du libéralisme et qui a prouvé son efficacité et de l’autre des ministres de l’Economie et des Affaires sociales adeptes d’une économie socialiste et interventionniste.

Micky Zohar (Likoud), président de la coalition gouvernementale a déjà donné le ton jeudi matin: « Il y aura de nombreuses crises au sein de la coalition durant cette législature ».

Photo Flash 90