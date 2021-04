Cela fait 72 ans, depuis sa création, que l’Unrwa, l’agence de l’Onu réservée exclusivement aux « réfugiés palestiniens », permet la diffusion d’un enseignement antisémite dans les écoles qu’elle contrôle dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie.

Israël et des organisations juives demandent depuis très longtemps que les pays qui financent cette agence de l’Onu contrôlent le contenu de ces ouvrages scolaires qui ont imbibé de haine antisémite plusieurs générations d’enfants arabes palestiniens. Jusqu’à présent sans résultats tangibles.

Pour la première fois, le Parlement européen a adopté une résolution exigeant de l’Unrwa qu’elle retire sans délai les contenus antisémites et incitatifs des ouvrages scolaires. Le texte de la résolution souligne que « l’aide financière de l’UE, qui provient de l’argent des contribuables, doit être conditionnée à la correspondance du contenu des ouvrages aux valeurs prônées par l’Onu et doit proscrire toute incitation ».

Cette décision n’a pas été adoptée facilement car l’Unrwa a tout fait pour faire retirer cette question de l’ordre du jour. Parallèlement, le chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne Muhamad A-Shtiyeh a fait du lobbying auprès de la commission des Affaires étrangères du parlement européen afin de maintenir en l’état le contenu de ces livres !

Cette décision de l’UE est le fruit d’un long travail effectué entre autres par l’Institut Impact-se, qui a publié plusieurs rapports à ce sujet, ainsi que le journaliste d’investigation David Bedein, qui depuis des années enquête minutieusement et suit de très près tout ce qui se passe dans la sphère de l’Unrwa. Mais malgré les multiples intercessions, rien ne bougeait. Le contenu des livres scolaires utilisés par cette jeunesse n’a rien à envier à la propagande nazie avec en plus l’encouragement au Jihad et la glorification des terroristes.

Malgré cette décision qui est à saluer, il sera très difficile à l’Union européenne de contrôler qu’elle soit est effectivement appliquée dans toutes les écoles gérées par cette agence de l’Onu qui perpétue délibérément le conflit au lieu d’aider à le résoudre en éduquant à la haine une génération après l’autre. Ce qui se passe dans les écoles de l’Unrwa depuis sa création est tout simplement un crime contre l’enfance.

