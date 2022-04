Tous les ans, l’un des moments forts de Yom Haatsmaout est la parade de l’armée de l’air. Tous les regards sont levés vers le ciel pour admirer les avions de chasse qui font la fierté de tout un pays.

Le bémol à cette fête a toujours été le fait que les organisateurs de cette parade boudaient le ciel de Judée-Samarie. Cette année, pour la première fois, les avions de Tsahal passeront au-dessus du Goush Etsion et plus particulièrement de Kiryat Arba et de Hevron.

Le président du conseil régional de Kiryat Arba-Hevron, le lieutenant-colonel de réserve, Eliahou Liebman, s’est félicité: »Nous saluerons l’armée de l’air et Tsahal cette année depuis le ciel du Caveau des Patriarches. Mieux vaut tard que jamais. Je tiens à remercier les commandants de l’armée de l’air qui ont répondu favorablement à la demande des habitants et ont décidé de faire passer la parade festive dans les cieux de Kiryat Arba-Hevron le jour de l’Indépendance pour la première fois. Encore une pierre à l’édifice de la construction de la terre d’Israël et de l’implantation juive en Judée-Samarie ».

Dès l’annonce de cette nouvelle, les dirigeants de Binyamin et de Samarie, ont manifesté leur souhait de voir les avions de Tsahal parader au-dessus de leur région l’année prochaine.