Le nouveau ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy a évoqué le Plan Trump et la souveraineté lors de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur Israël Katz. Il a ainsi pu faire montre de ses connaissances incomplètes des réalités internationales: « Le Plan Trump est une occasion historique de façonner l’avenir et les frontières de l’Etat d’Israël pour les dizaines d’années à venir. Nous ferons avancer ce plan de manière responsable, en concertation avec les Etats-Unis et dans le dialogue avec nos voisins afin de préserver les accords de paix ».

Il faudra que le ministre explique comment le Plan Trump pourrait être appliqué, avec son volet de souveraineté, « en concertation » avec un pays comme la Jordanie qui rue déjà dans les brancards? Pourquoi pas avec l’Union européenne?!!

C’est ce même Gaby Ashkenazy qui déclarait récemment « qu’il serait le frein au plan de souveraineté au sein du gouvernement ». Lors de son intervention, il a également insisté sur « l’importance stratégique de la paix avec la Jordanie et l’Egypte ». Une paix que la Jordanie applique dans la lettre et dans l’esprit….

