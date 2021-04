Lors de la première séance du Likoud depuis les élections, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à sa désignation pour tenter de former le prochain gouvernement : « Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour sortir Israël du cycle des élections. Nous allons former un gouvernement fort, pas un gouvernement de paralysie mais d’action. Il faut mettre fin à ces boycotts et invalidations personnelles. Je me considère comme le Premier ministre de tous (…) La tâche de former un gouvernement m’a été confiée grâce au plus d’un million d’électeurs du Likoud et des nombreux autres citoyens qui ont voté pour d’autres partis qui veulent que je continue à diriger le pays ».

Binyamin Netanyahou dispose de 28 jours avec option de 14 jours supplémentaires. S’il n’arrive pas à former de gouvernement d’ici là, le président de l’Etat pourra soit désigner un autre député soit remettre le mandat à la Knesset qui se choisira un autre candidat. Naftali Benett est enclin à s’allier à Yaïr Lapid et à la gauche au cas où Binyamin Netanyahou n’arrivait pas à constituer une coalition.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90