A l’occasion de la date du 24 avril, le président américain Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis reconnaissent officiellement le génocide arménien par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Dans la lettre publiée par la Maison-Blanche, il est notamment rappelé que c’est le 24 avril 1915 que les autorités ottomanes ont arrêté des intellectuels et des leaders communautaires arméniens. ce qui marquait le début d’un terrible période de déportations et massacres de masse qui firent 1,5 million de morts parmi les Arméniens. Dans une allocution, Joe Biden a déclaré : « Chaque année en ce jour, nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts lors du génocide arménien de l’ère ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise ». Voulant toutefois ménager le dictateur turc Recep Erdogan, le président américain a rajouté : « Nous ne faisons pas cela pour blâmer mais pour nous assurer que ce qui s’est passé ne se répète jamais. »

Jusqu’à présent tous les président américains, républicains comme démocrates, avaient refusé de franchir le pas afin de ne pas irriter la Turquie, alliée des Etats-Unis dans le cadre de l’Otan.

A Ankara, c’est la colère, mais le président Erdogan a réagi avec beaucoup plus de modération que lorsqu’il parle d’Israël. Il a parlé de « mensonge », « d’ingérence de pays tiers » et rajouté : « Personne ne profite du fait que les débats – qui devraient être tenus par des historiens – soient politisés par des tiers et deviennent un instrument d’ingérence dans notre pays ». Mais aucune attaque personnelle contre le président américain.

Le président américain avait prévenu Erdogan au téléphone de sa décision et avait tenté « d’adoucir la pilule » en lui affirmant sa volonté de « bâtir une relation bilatérale constructive ».

