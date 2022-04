Le ministre de la Défense et la société d’armement, Refael, ont effectué aujourd’hui avec succès une série de tests d’un système laser anti-missiles et anti-drones.

Le système a réussi à intercepter des drones, des roquettes, des éclats d’obus et des missiles anti-chars. Le ministre Benny Gantz a qualifié ce succès de »réussite internationale ».

Il a tenu à rappeler qu’il s’agissait d’un système mis au point en Israël et a félicité l’innovation et le savoir-faire israéliens. Il a indiqué que tout allait être fait pour que le système soit opérationnel dans les années à venir, aussi rapidement que possible, afin de »sauver des vies humaines ». Outre l’exploit technologique, ce système laser présente un coût de fonctionnement intéressant.

Les essais d’aujourd’hui sont le fruit d’un travail de plusieurs années et Israël fait partie des premiers pays à être parvenu à mettre au point un tel système. C’est la société Refael en partenariat avec Elbit Systems qui le produit.

Ce système laser viendra en complément du dôme de fer, parfaire la défense des citoyens israéliens.

Photo: Porte-parole ministère de la Défense