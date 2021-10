Le député travailliste Guilad Kariv, également rabbin réformé, a inauguré jeudi un nouveau lobby parlementaire premier du genre qui répond au nom de « lobby pour la liberté religieuse et pour un judaïsme de renouveau et de pluralisme ». L’invitation à cette inauguration a été faite conjointement avec le député Moshé Tor-Paz (Yesh Atid) et surtout Mikhal Rozhin (Meretz).

Photo Yonatan Sindel / Flash 90