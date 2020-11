Premier vol commercial Dubaï – Tel-Aviv

Une cérémonie officielle s’est déroulée jeudi matin à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv pour marquer l’atterrissage du premier vol commercial régulier de la compagnie « Fly Dubaï ». Dès le mois de décembre, cette compagnie low-cost effectuera – pour commencer – deux vols quotidiens et les compagnies aériennes israéliennes entameront des liaisons régulières vers les Emirats arabes unis à raison d’une cinquantaine de vols hebdomadaires.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou était présent pour cet événement historique. Voici des extraits de son discours : « Il s’agit d’un moment historique car il s’agit du premier vol commercial de Dubaï vers Israël. Il y en aura beaucoup d’autres dans les deux sens mais il n’y a qu’une seule première fois et en ce moment, nous changeons l’Histoire ! Ce n’est pas seulement que nous avançons, mais nous filons à la vitesse de l’éclair vers une autre ère qui va transformer notre présent et notre futur (…) Ce moment fait partie de ceux pour lesquels nous nous demandons pourquoi ils ne se sont pas produits depuis longtemps et nous observons tout ce temps perdu. Je veux, sans aucun cynisme ni exagération, dire qu’il y a chez nous un immense enthousiasme du fait de ces vols directs en direction du Golf et au-delà, vers l’Orient. Cela ne modifie pas seulement la situation d’Israël mais aussi celles des Emirats arabes et du Bahreïn ainsi que d’autres pays de la région. Tout le monde s’en rend compte (…) Il s’agit d’une rencontre entre des peuples et entre des dirigeants. Nous désintégrons le conflit israélo-arabe et le transformons en coopération israélo-arabe pour créer un nouvel avenir. Je constate que le monde entier nous observe et voit que nous faisons l’Histoire, et je m’en réjouis ».

Binyamin Netanyahou a également évoqué les récents développements avec l’Arabie saoudite : « Nous survolons déjà l’Arabie saoudite ce qui est un changement bienvenu. J’entrevois que le cercle de la normalisation va continuer à s’élargir. Je le dis avec une grande certitude. Rien n’est évidemment joué à l’avance mais je vois d’autres pays nous rejoindre dans cette voie d’une manière ou d’une autre car il est désormais impossible de stopper le mouvement que nous avons lancé ».

Le Pdg de « Fly Dubaï », Ghaït al-Ghaït était venu pour l’occasion et a adressé des paroles chaleureuses : « C’est pour moi un grand honneur de venir ici avec le premier vol de « Fly Dubaï » vers Tel-Aviv. Nous appartenons à une génération chanceuse. Monsieur le Premier ministre, nous sommes la génération qui a compris le potentiel et vous, vous êtes le leader qui nous a permis de bâtir quelque chose de particulier. Durant 40 à 50 ans, les Emirats arabes unis n’étaient rien du tout. Nous n’avions qu’un désert, mais nous avons eu un leadership doté de vision qui n’aspirait qu’à apporter le meilleur à son peuple. Nous avons travaillé très dur afin de créer quelque chose de spécial, et nous sommes très heureux aujourd’hui de nous lier à l’Etat d’Israël, et comme l’a dit M. le Premier ministre Netanyahou, pour bâtir un futur plus positif, plus prospère et plus fort que ce qui prévalait jusqu’à aujourd’hui, et dans l’espoir que cette lumière illuminera toute la région et la renforcera (…) Merci de cette occasion, et je vous promets, M. le Premier ministre, que nous ne vous décevrons pas… »

Photo Fly Dubaï