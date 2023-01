La yeshiva de Homesh dans le nord de la Samarie est menacée d’expulsion sur la base d’une plainte déposée devant la Cour suprême. Cette plainte se fonde sur la loi du désengagement de 2005 suivant laquelle, les Juifs n’ont pas le droit de s’installer dans cette zone de Judée-Samarie.

La Cour Suprême demande, dans le cadre du traitement de cette plainte, au gouvernement une réponse concernant l’action qu’il a l’intention de mener.

Le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz, avait affirmé que Homesh devait être évacué mais avait demandé un report de la décision à la Cour en raison des élections qui approchaient.

C’est aujourd’hui que le gouvernement devait rendre sa réponse définitive. Le nouveau gouvernement a demandé un report de sa réponse afin de mieux la préparer, ce qu’Esther Hayot, la présidente de la Cour a refusé.

Dès leurs prises de fonctions, le ministre de la Défense, Yoav Galant et le ministre au sein du ministère de la Défense, Betsalel Smotrich, se sont réunis pour mettre au point leur réponse. Rappelons que dans les accords de coalition, le cas de Homesh est évoqué et qu’il est mentionné que la loi sur le désengagement sera amendée de manière à permettre la présence de Juifs sur ce territoire.

Ainsi, le gouvernement a annoncé ce matin (lundi) à la Cour suprême qu’en conformité avec les accords de coalition, il a l’intention de procéder à un amendement à la loi pour que la yeshiva puisse continuer à fonctionner à Homesh. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les changements attendus influenceront directement sur la plainte déposée demandant l’évacuation de Homesh et que par conséquent, il demande un délai supplémentaire pour faire avancer la loi, délai pendant lequel la Cour sera informée de l’avancée du processus législatif.

L’association Yesh Din qui a porté plainte devant la Cour Suprême pour l’évacuation de la yeshiva à Homesh a déploré cette réponse du gouvernement: »Régulariser l’avant-poste de Homesh est une violation du droit international et aggravera l’oppression et la dépossession des résidents palestiniens propriétaires de la terre, l’avant-poste de Homesh est sur un terrain privé et ne peut pas être régularisé. Voilà à quoi ressemble un vol sous couvert de la loi ».