La station de radio 103FM a publié un premier sondage « à chaud » après l’annonce de Ron Huldaï de la création d’un nouveau parti de gauche « HaIsraélim » :

Likoud : 26

Tikva ‘Hadasha (Saar) : 17

Yamina : 13

Yesh Atid-Telem : 12

Liste arabe unifiée : 12

HaIsraélim : 8

Shass : 8

Israël Beitenou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 5

Bleu-Blanc : 4

Bloc Netanyahou : 41; Bloc anti-Netanyahou : 66 ; Yamina : 13

Blocs idéologiques : Droite/Orthodoxes : 79; Gauche/Arabes : 41

Le sondage a également voulu savoir quels seraient les résultats en cas de formation d’une grand bloc unifié de centre gauche formé de Yesh Atid, Meretz, HaIsraélim et Ofer Shelah. Un tel bloc obtiendrait 25 sièges, le Likoud 27, Tikva ‘Hadasha 16, Yamina 14 et la Liste arabe 11. Le bloc Netanyahou se situerait à 42 sièges (56 avec Yamina) et le bloc anti-Netanyahou à 64.

L’entrée en lice de Ron Huldaï n’entraîne apparemment pas un grand enthousiasme dans la population, avec huit mandats seulement au lendemain de son discours agressif et tonitruant. Le centre gauche et la gauche se retrouvent désormais avec six partis : Bleu-Blanc, Meretz, le Parti travailliste, Yesh Atid, Ofer Shelah (son parti n’a pas encore de nom) et HaIsraélim.

Les sondages prochains seront intéressants.

Photo Miriam Alster / Flash 90