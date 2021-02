Après quatre semaines qui ont donné lieu à beaucoup de commentaires, le président américain Joe Biden a appelé le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les deux hommes se sont entretenus pendant presque une heure et le bureau du Premier ministre a parlé d’une conversation Des plus chaleureuses et amicales ».

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait manifestement voulu passer un message à Binyamin Netanyahou en laissant passer tant de temps depuis sa prise de fonction, pour lui indiquer que « l’ère Trump » est révolue. Mais si le Premier ministre israélien avait réussi à tenir tête à Barack Obama il le fera également au besoin avec Joe Biden. Le secrétaire d’Etat Antony Blinken avait toutefois précisé que Binyamin Netanyahou serait le premier dirigeant du Moyen-Orient à être appelé par le nouveau président américain.

La teneur de leur entretien a essentiellement porté sur la question iranienne, les défis régionaux et la poursuite des accords de paix. Les deux dirigeants ont notamment souligné leur amitié datant de longues années et ont convenu de renforcer encore davantage l’alliance qui unit les Etats-Unis et Israël. Joe Biden a félicité Binyamin Netanyahou pour son leadership dans la lutte contre le Corona et ont discuté sur la manière de combattre ce virus.

