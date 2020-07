La nouvelle députée Tehila Friedman (Bleu-Blanc), entrée à la Knesset grâce à la loi norvégienne a manqué une occasion de rester discrète mercredi lors du vote sur la proposition de Betzalel Smotritch. Au lieu de tout simplement voter contre le texte, comme l’ont fait tous les députés Bleu-Blanc, et se taire, elle a jugé utile de faire des commentaires inappropriés : « Il y a là une volonté de menacer le système judiciaire, et l’une des raisons principales qui nous ont convaincues d’aller vers un gouvernement d’union est de protéger le système judiciaire ». Tehila Friedman a également estimé que cette question qui concerne le système judiciaire n’était pas urgente et qu’il fallait se concentrer sur le Corona.

La nouvelle députée a juste oublié de préciser que son mari est juge et a été durant des années adjoint d’une certaine juge appelée Esther Hayut, aujourd’hui présidente de la Cour suprême…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90