A cause de divergences au sein de la nouvelle coalition quant à la composition des commissions, le vote de la « loi Norvégienne » a été retiré mercredi de l’ordre du jour de la Knesset. Cette loi devait permettre à toute une série de nouveaux ministres et vice-ministres de démissionner de leur fonction de député et laisser ainsi la place à d’autres candidats de leur liste. On parle de douze députés en plus! Les divergences portent certes sur des considérations techniques mais elles sont le signe que la nouvelle coalition ne tient qu’à un fil et que la collaboration entre le Likoud et Bleu-Blanc risque de connaître de nombreux soubresauts. Le parti Yesh Atid-Telem s’est déclaré satisfait du report du vote, notamment après la publication des coûts importants qu’entraînerait l’arrivée de douze nouveaux députés dans l’hémicycle.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90