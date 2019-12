Les partis Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit ont signé vendredi matin un accord pour se présenter ensemble aux prochaines élections. Cet accord a été signé entre le ministre de l’Education Raphy Peretz, président de Habyait Hayehoudi et Itamar Ben-Gvir l’un des dirigeants d’Otsma Yehoudit.

Les deux hommes ont expliqué que les prochaines élections sont d’une importance capitale pour l’avenir d’Israël et pour la droite en particulier, et que l’électorat sioniste-religieuse est fatigué des querelles et divisions internes. « Il ne s’agit pas d’unicité idéologique mais d’une unité indispensable souhaitée entre les des partis sionistes-religieux situés à la droite du Likoud » a souligné le rav Raphy Peretz, qui rappelle que « l’heure est grave » et qu’il est impérieux de ne plus jeter des dizaines des milliers de voix à la poubelle comme ce fut le cas lors des deux élections passées.

Pour Itamar Ben-Gvir, l’union qui est en train de se tisser entre les composantes du sionisme-religieux permettra à la droite de franchir la barre des 60 députés et de former le prochain gouvernement.

A ce stade et de manière curieuse, le parti Ihoud Haleoumi n’est pas partie prenante de cet accord mais il est fort probable que cela se fasse prochainement. Tant le rav Peretz qu’Itamar Ben-Gvir ont exhorté Betzalel Smotritch à se joindre à eux afin de former un bloc des trois partis qui aurait toutes ses chances de franchir la barre fatidique des 3,25% des voix et obtenir 4 ou 5 sièges. Lors des dernières élections, Otsma Yehoudit avait obtenu 83.000 voix, soit entre deux et trois sièges.

Photo porte-parole Habayit Hayehoudi