D’après le site Israël Hayom, les diplomates israéliens et tunisiens progressent vers un rapprochement entre les deux pays.

Israël et la Tunisie entretenaient des relations diplomatiques partielles depuis les accords d’Oslo qui ont été rompues avec la deuxième intifada en 2000. Jusqu’à aujourd’hui, les Israéliens ne sont quasiment pas autorisés à entrer sur le territoire israélien.

Pour Israël, il s’agit d’élargir le cercle des pays arabes avec lesquels il entretient des relations diplomatiques et économiques, dans la lignée des Accords d’Avraham et notamment ceux signés avec le Maroc.

Si les résultats des discussions entre les deux pays sont encourageants, elles se heurtent à deux obstacles qui pourraient sérieusement empêcher leur concrétisation.

Le premier vient de l’opposition islamiste tunisienne qui voit d’un mauvais oeil un éventuel rapprochement avec Israël.

Le second, et peut-être le plus important, vient d’Algérie. Elle a clairement fait savoir à sa voisine qu’elle ne tolérerait pas un rapprochement quelconque avec l’Etat juif. Pour le gouvernement tunisien, il s’agit d’un véritable dilemme puisque la Tunisie a des intérêts énergétiques, commerciaux et financiers avec l’Algérie qu’elle pourrait perdre si elle se rapprochait d’Israël.