Durant les deux premiers jours qui ont suivi le massacre perpétré par Mickaël Harpon dans la Préfécture de Police de Paris, magistrats, journalistes, politiciens, psychiatres et « experts » en tous genres ont tenté d’expliquer l’acte du meurtrier par le fait de son handicap, d’un soudain coup de folie voire même d’un mécontentement ou de frustrations dus à son travail. Sa conversion à l’Islam et le fait qu’il ait utilisé un couteau pour commettre son acte ne semblaient pas les enjoindre à imaginer « tout simplement » un acte terroriste islamique comme il y en a déjà eu beaucoup sur le territoire français.

Mais au fur et à mesure, les éléments se sont accumulés indiquant clairement les motifs religieux et terroristes du massacre. Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard, qui a été saisi, a déclaré que Mickaël Harpon « aurait adhéré à une vision radicale de l’islam » et « était en contact avec des individus de la mouvance islamiste salafiste ». Parmi les signes qui devraient supprimer tout emploi du conditionnel dans les déclarations officielles: approbation d’attentats terroristes comme celui du Bataclan, refus soudain de serre la main aux femmes, changement brusque de mode vestimentaire il y a quelques mois pour se rendre à la mosquée.

Pour perpétrer son acte, Mickaël Harpon avait acheté deux couteaux le même matin, dont l’un avec une lame de 33 cm.

On se demande comment un tel individu, qui avait déjà été remarqué par les services de police après l’attentat du Bataclan, a pu ainsi continuer à être employé dans la police, de surcroît dans un département lié à la lutte antiterroriste!

Plusieurs personnalités de droite, dont Marine Le Pen, appellent à la démission du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, qui malgré les signes avant-coureurs avait pourtant indiqué que cet employé depuis 2003 « n’avait jamais présenté de difficultés comportementales », ni « le moindre signe d’alerte »!

Photo Illustration