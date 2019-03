Après avoir affirmé que « la plupart des missiles avaient été interceptés », les médias syriens rapportent plus de détails sur le raid effectué dans la nuit de mercredi à jeudi, selon toute probabilité par des appareils de Tsahal.

Les appareils ont détruit le centre de commandement des Gardiens de la Révolution pour la région d’Alep ainsi que des entrepôts d’armes et de munitions. Selon les sources, le bilan de l’attaque oscille entre 4 et 25 tués, parmi eux des officiers et experts iraniens.

Israël a interdit l’espace aérien au-dessus du Golan pour les avions civils au cas où les Syriens ou les Iraniens tiraient des missiles.

Mercredi soir, lors de la séance du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question du Golan, l’ambassadeur de Syrie Bachar Jaafari a dénoncé « l’agression israélienne » en Syrie. Dany Danon lui a fraîcgement répondu, lui demandant où il était toutes ces dernières années pendant que Bachar El-Assad massacrait sa population.

Vidéo:

Photo Satellite