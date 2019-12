Le journaliste et écrivain présentera son éblouissant spectacle poétique et musical : PLAISIRS D’AMOUR le 8/01 à Jérusalem et le 9/01 à Tel Aviv.

Ce sera l’occasion pour le public de l’écouter lire quelques-uns des plus beaux poèmes de la littérature française, entrecoupés d’œuvres de Chopin interprétées par la pianiste Nathalie Seror Nakash.

En deuxième partie de soirée, la parole sera donnée aux spectateurs qui souhaiteraient échanger avec Patrick Poivre D’Arvor…

Pour plus d’infos cliquez ici