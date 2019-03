L’institut Pouah tient son nom de la sage-femme qui avait refusé de se conformer à l’ordre de Pharaon et de jeter tous les nouveau-nés hébreux mâles dans le Nil. Cet institut a été créé, en 1990, par le Rav Menahem Borstein. Il aide et conseille principalement les couples qui rencontrent des problèmes de fécondité et fait le lien entre médecine et halaha.

Nous avons interrogé le Rav Benjamin David, directeur du département francophone de l’institut Pouah. Titulaire d’une thèse sur le thème éthique génétique et halaha, il fait partie d’une équipe de rabbanim expérimentés et spécialistes qui travaillent quotidiennement pour apporter des réponses adaptées. Il ne s’agit pas de remplacer les médecins, les Rabbanim ne prescrivent aucun traitement médical. Leur travail est un travail d’information, d’orientation et de conseil au regard des questions médicales et halahiques qui en découlent.

Le P’tit Hebdo: En près de 30 ans d’existence, comment l’Institut Pouah s’est-il développé?

Rav Benjamin David: Au départ, l’idée était d’aider les couples confrontés à des problèmes de fécondité, tout en se conformant à la hala’ha. Aujourd’hui, les activités de l’Institut dépassent ce cadre, puisque nous proposons de nombreux services. Nous traitons de tous les sujets gynécologiques, de l’enfance jusqu’à la ménopause, nous accompagnons les femmes aussi pendant leur grossesse, nous répondons à toutes sortes de problématiques génétiques, nous formons des guides de pureté familiale, des sexologues, des psychologues ou encore possédons un département chidou’him afin d’aider des jeunes avec des problèmes génétiques ou de fécondité déjà connus, à trouver l’âme sœur.

Parallèlement, l’Institut Pouah abrite un centre de recherches et l’on peut se féliciter de la publication d’articles et d’ouvrages comme une encyclopédie de la gynécologie et de la hala’ha.

Aujourd’hui, l’Institut Pouah fonctionne sur la base d’une quinzaine de Rabbanim, formés spécialement dans les domaines de la gynécologie / génétique, en lien avec la hala’ha. Nous ne sommes pas des médecins et n’avons pas la prétention de les remplacer. Notre rôle consiste à écouter, expliquer, orienter et diriger vers les spécialistes, le cas échéant.

Lph: Le nombre de couples touchés par des problèmes de fécondité serait en augmentation. Est-ce ce que vous constatez? Comment l’expliquer?

Rav B.D.: En effet, on peut le constater. Les raisons à cela sont assez difficiles à déterminer. On pourrait avancer que le fait que les gens se marient de plus en plus tard les amène, surtout les femmes, à un âge où il devient plus difficile d’avoir des enfants. Par ailleurs, nous sommes dans une société de l’immédiateté, les couples paniquent vite et n’ont plus la patience d’attendre.

Lph: Parallèlement, les solutions à ces problèmes sont de plus en plus nombreuses.

Rav B.D.: Seuls des cas isolés de stérilité sont sans issue. Nous avons toute une palette de solutions, compatibles avec la vie juive. Nous tâchons toujours de trouver la formule qui convient le mieux au couple, en fonction de ses besoins médicaux, mais aussi de leur sensibilité religieuse. Chaque couple est un cas particulier. Nous savons aussi qu’au bout du compte tout vient de Dieu. Jusqu’à présent les résultats sont concluants et nous ne cessons pas d’élaborer des solutions grâce à nos propres recherches et à des congrès dans le monde entier auxquels nous nous rendons.

Lph: Une des solutions possibles en Israël est d’avoir recours à une mère porteuse. Cela peut paraitre étonnant, lorsque l’on voit les débats que ce sujet suscite en France.

Rav B.D.: Israël est l’un des premiers pays au monde à avoir légalisé le recours à une mère porteuse, sous certaines conditions. Nous avons d’ailleurs reçu, sur ce sujet, des parlementaires français à l’Institut Pouah. En France, cette idée est impensable parce que l’on craint que cela ne revienne uniquement à une marchandisation du corps ou à un esclavage moderne. L’éthique est placée comme valeur suprême même si elle va à l’encontre du bien-être d’un grand nombre de personnes.

En Israël, la vision est différente: il convient de prendre en considération les couples au cas par cas et de définir les limites des autorisations chaque fois à nouveau. Il faut aussi équilibrer les règles pour ne pas fermer la porte aux plus malheureux sans pour autant faire n’importe quoi. Ceci rejoint tout à fait l’esprit de la hala’ha en général.

Lph: Que dit la loi et que dit la loi israélienne concernant les mères porteuses?

Rav B.D.: Les mères porteuses doivent obligatoirement déjà avoir des enfants. On ne veut pas créer une situation où celles-ci auraient du mal à se séparer de l’enfant, ou que ce soit le seul enfant qu’elles mettent au monde.

Le recours à une mère porteuse est réservé selon cette loi aux couples israéliens, hétérosexuels et comme solution ultime. Ce n’est que lorsque toutes les autres options ont été épuisées que l’on peut commencer un tel processus. En général, cela concerne des femmes nées sans utérus ou qui souffrent de problèmes cardiaques qui les mettraient en danger de mort, si elles tombaient enceinte. Nous ne pouvons pas dire à ces femmes: au nom de l’éthique, vous n’aurez jamais d’enfant.

La halah’a se pose davantage de questions que la loi elle-même. A l’institut Pouah, nous ne pratiquons cette méthode qu’en nous basant sur les critères de la loi accompagnés de ceux de la hala’ha.

Lph: Sur quels points la hala’ha insiste-t-elle?

Rav B.D.: La première question à laquelle il a fallu répondre a été de savoir qui est considérée comme la mère de l’enfant au sens de la hala’ha. Est-ce la mère porteuse ou la mère biologique? La question a son importance, parce que si c’est la mère porteuse, alors il faudra obligatoirement qu’elle soit juive pour que l’enfant le soit aussi. Le sujet a dû être tranché. Pour le Rav Morde’haï Eliahou, c’est la mère porteuse qui est considérée comme la mère de l’enfant sur le plan hilhatique.

Par ailleurs, si la mère porteuse est mariée: peut-on parler d’adultère puisqu’elle porte l’enfant d’un autre homme que son mari?

Afin de supprimer tous les doutes, à l’Institut Pouah, nous exigeons que la mère porteuse soit déjà mère, juive et qu’elle soit veuve ou divorcée.

Lph: Tout ce processus repose sur des notions sujettes à débat: droit à l’enfant, marchandisation du corps. N’est-il pas légitime de se poser des questions?

Rav B.D.: S’il est légitime de se les poser, cela ne signifie pas qu’elles doivent interdire la méthode. En Israël, on considère, effectivement, qu’un couple hétérosexuel a le droit d’avoir des enfants. La loi autorise à suivre tous les traitements nécessaires pour avoir jusqu’à 2 enfants. En France, après 4 tentatives de fécondation in vitro, si aucun résultat ne s’est produit, les couples ne sont plus pris en charge.

Concernant la marchandisation, l’esclavage moderne, des mesures sont prises pour l’éviter. Par exemple, la mère porteuse touche une grande somme d’argent et une enquête est menée afin de s’assurer qu’elle le fait de son propre chef. Tout est fait pour ne pas abuser de la femme. Par ailleurs, les frais d’assurance médicale et de soins psychologiques, si nécessaire, sont aussi pris en charge pour elle.

Lph: Le recours aux mères porteuses est-il courant en Israël?

Rav B.D.: Depuis que la loi a été votée en 2010, plus de 700 bébés sont nés grâce à des mères porteuses en Israël. Les données sont positives, d’autant que les couples qui doivent y avoir recours ne rencontrent pas de difficultés particulières pour trouver une mère porteuse et que l’après accouchement se déroule très bien.

Lph: Existe-t-il des pistes pour éviter d’avoir recours à cette méthode qui ne fait pas l’unanimité?

Rav B.D.: On parle aujourd’hui de transplantation d’utérus, afin de remédier au problème des femmes qui en sont dépourvues. Cette méthode a été expérimentée en Suède: une dizaine d’enfants sont nés. L’institut Pouah a voulu envoyer des patientes israéliennes pour bénéficier de cette transplantation. Pour l’heure, la méthode n’en est qu’à son stade expérimental et le Professeur qui en a la charge ne tient pas à prendre des patientes étrangères. Mais il s’agit d’une option très encourageante.

Là aussi, des questions se posent au regard de la hala’ha: la donneuse pouvant ne pas être juive, cela pose-t-il un problème? Dans ce cas, serait-il préférable d’avoir recours à la gestation pour autrui avec une mère porteuse juive? Ces questions doivent être tranchées, mais il semble que la judaïté de la donneuse n’ait pas d’importance dans ce cas.

Parallèlement une équipe de chercheurs a demandé un mandat à la Knesset pour approfondir cette question. L’Institut Pouah participe aux débats à la Knesset.

Notre mission, c’est d’élaborer des solutions, innover mais toujours dans le strict respect de la hala’ha et sous l’autorité des Rabbanim de toutes les tendances. A vrai dire, nous ne sommes confrontés qu’à peu de limites infranchissables, mais chaque cas et un cas particulier. Il faudra prendre en compte énormément de paramètres avant de prendre une décision.

Pour aller plus loin:

Mahon Pouah

Tél: 02-6515050

Mail: [email protected]

www.puah.org.il

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay