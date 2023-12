Une histoire d’appel au boycott par des mouvements pro-palestiniens comme on en entend souvent, mais celle-ci se termine de manière inattendue.

Or Szneiberg est combattant dans Tsahal. Ces dernières semaines, il se trouve avec ses camarades dans la Bande de Gaza. Un jour, Or décide de s’acheter un hamburger chez Mc Donald’s et s’est photographié en train de le manger dans un véhicule de Tsahal à Gaza.

Il a publié la photo sur les réseaux sociaux et, à sa grande surprise, le cliché est devenu extrêmement populaire chez les internautes arabes qui l’ont interprété comme un soutien de la chaine américaine à l’armée israélienne.

Ainsi, un compte X du nom de The Palestinian a repris la photo avec comme commentaire: ”Les forces israéliennes se battent à Gaza sponsorisées par Mc Donald’s”. Et il a appelé à un boycott de la chaine de fast-food.

Le tweet a été partagé des dizaines de milliers de fois, a été vu par plus de 3 millions de personnes et a recueilli près de 50000 ”likes”.

Une véritable campagne contre Mc Donald’s a été lancée sur les réseaux sociaux avec des affiches appelant au boycott de Mc Donald’s en l’accusant d’aider les soldats israéliens ”à tuer d’innocents enfants palestiniens en distribuant des repas gratuits à l’armée israélienne”. Rappelons qu’Or a acheté le fameux hamburger avec son propre argent et que, pour des raisons évidentes de cacherout, Mc Donald’s ne fournit pas l’armée israélienne…

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

Or a, par la suite, été blessé lors des combats. A la suite de cette blessure, Mc Donald’s Israël lui a fait parvenir un bon de 1000 shekels dans ses restaurants et ses voeux de prompt rétablissement.

Un beau pied-de-nez aux mouvements pro-palestiniens.