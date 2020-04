Cela semble totalement disproportionné. Nous sommes une nation qui constitue moins de 0,2% de la population mondiale et pourtant nous attirons tellement l’attention qu’on croirait que nous sommes des milliards.

Pourquoi ? Réponse : Les Juifs font des choses étranges parfois. Un exemple de cela est la pratique répandue de la « scrutation de générique ».

Beaucoup de Juifs ont l’habitude de scruter le générique à la fin d’un film, à la recherche de noms juifs. À chaque découverte, ils rayonnent de fierté : « Regardez ! Assistant éclairagiste……. Mordy Goldstein ! Maquilleuse stagiaire … Betty Cohen ! »

Cette pratique étrange vient d’un endroit très profond dans le psychisme juif. Les Juifs ont un lien spirituel les uns avec les autres. Lorsque nous rencontrons des Juifs n’importe où dans le monde, il y a une connexion immédiate, un sentiment de parenté et d’unité. Nous sommes comme une grande famille.

Quand des Juifs apparaissent dans les nouvelles, nous vivons cela personnellement. Quand Israël est attaqué, cela nous fait mal où que nous soyons. Quand un Juif gagne une médaille de bronze au croquet, nous partageons tous la victoire. Et quand nous voyons un nom juif dans le générique d’un film, nous exultons.

Une âme collective

Peut-être que d’autres nations le font aussi. Mais je ne le pense pas. Ce profond sentiment de connexion rend la nation juive unique parmi les peuples du monde.

C’est la raison pour laquelle les statistiques ne peuvent pas s’appliquer au peuple juif. Aucun Juif n’est un simple individu. Nous sommes une âme collective, une partie de quelque chose de plus grand que nous. Nous ne sommes peut-être qu’un petit point dans les recensements, mais nous ne fonctionnons pas selon les principes démographiques normaux. Notre force n’est pas mesurée par notre nombre, mais par notre unité.

Le destin du peuple juif est d’être une voix forte pour le bien et la moralité dans le concert des nations. Lorsque nous sommes unis à notre communauté et que nous nous engageons dans la vision commune de notre peuple, nous sommes alors une présence formidable. Non pas parce que nous sommes un milliard, mais parce que nous sommes un.