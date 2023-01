Yaelle Ifrah, ex-conseillère parlementaire spécialiste des questions d’économie et de consommation, explique pourquoi les Israéliens sont amorphes face à la hausse du coût de la vie: » En Israël, la société civile n’intervient que sur des dossiers politiques, comme le processus de paix ou « Bibi ou pas Bibi », mais pas sur le dossier du coût de la vie et de l’amélioration du vivre ensemble. Et c’est son grand défaut. »