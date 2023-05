Le message se répand comme un feu de paille au sein du monde orthodoxe: »Je n’achète plus Angel, tant qu’Omer Bar Lev n’est pas licencié ».

Cet appel au boycott est lié à l’attitude d’Omer Bar Lev, ancien ministre de la Sécurité intérieure, qui a été récemment nommé président du conseil d’administration de la grande marque de produits boulangers en Israël.

Bar Lev a en effet, participé ce matin (jeudi), à une manifestation devant le domicile du Rav Guershon Edelstein (100 ans). Ce rassemblement a été organisé dans le cadre de la »journée de l’égalité » contre le gouvernement et la loi relative à l’enrôlement des orthodoxes à l’armée.

Bar Lev a publié sur Twitter un selfie en direct de la manifestation: »En ce moment, à Bné Brak avec A’him Laneshek. Quel est le rapport entre la révolution judiciaire et l’enrôlement pour tous? Au-delà et en plus de l’importance d’un service sécuritaire, la loi »inégalitaire » que la coalition veut faire passer est un pot-de-vin politique que Netanyahou et Levin offrent aux partis orthodoxes pour qu’ils votent en faveur du renversement de régime ».

La participation active de Bar Lev à cette manifestation devant le domicile de l’un des plus grands rabbins et président du Conseil des Sages de la Torah, a été vivement dénoncée par le public orthodoxe. De là, un mouvement spontané d’appel au boycott d’Angel, s’est rapidement répandu.

La communauté orthodoxe exige le renvoi d’Omer Bar Lev de son poste de président du conseil d’administration.

Le député Moshé Gafni a publié, lui aussi, une condamnation de l’attitude de Bar Lev: »Omer Bar Lev et Angel n’ont aucun respect de la Torah! Nous devons examiner sérieusement si nous pouvons faire confiance à leur cacherout. Bar Lev ne comprend pas ce qu’est la Torah et quelle est la grandeur de la Torah. Chacun d’entre nous doit se demander s’il peut continuer à acheter leurs produits alimentaires. Je le méprise! J’espère que chacun comprendra de quoi et de qui il s’agit ».

Certaines grandes yeshivot, comme celle de Mir, ont déjà annoncé qu’elles allaient arrêter de se fournir chez Angel.

Le mouvement a même atteint des personnes qui ne se revendiquent pas de la tendance lituanienne ou comme des disciples du Rav Edelstein, mais qui ont déclaré qu’ils n’achèteraient plus non plus les produits Angel.