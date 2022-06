Peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, le Rav Pinhas Goldschmidt, Grand Rabbin de Moscou et président de la commission des rabbins européens, a quitté le pays pour Israël. Son départ a été interprété comme une fuite, voire un abandon de sa communauté. Le Rav Goldschmidt s’est défendu en disant être venu au chevet de son père souffrant.

Or depuis plusieurs mois maintenant, il n’a toujours pas rejoint ses fidèles dans la capitale russe.

Les véritables raisons de son départ ont été dévoilées par des proches, ces derniers jours. Le Grand Rabbin aurait été contraint par les autorités russes à soutenir publiquement l’invasion en Ukraine, ce qu’il a refusé de faire. Afin de s’éviter les foudres du Kremlin, le Rabbin s’est exilé. Il a, dans un premier temps, aider des réfugiés ukrainiens dans les capitales des pays frontaliers, avant de rejoindre Israël.

A l’heure qu’il est, le Rav Goldschmidt ne sait toujours pas quand il pourra retourner à Moscou. Pendant son absence, c’est son adjoint le Rav David Yoshoviev, qui le remplace. Néanmoins, au sein de la communauté juive de Moscou, certaines personnes ont voulu le démettre de ses fonctions, mais le Rav Goldschmidt a été reconduit par un vote des fidèles au poste qu’il occupe depuis 33 ans.

Les Grands Rabbins d’Israël, les Rav David Lau et Itshak Yossef, ont adressé une lettre aux responsables communautaires russes afin qu’ils veillent à ce qu’aucun changement ne soit fait dans les responsabilités rabbiniques sans leur en référer, afin, disent-ils, »de conserver les relations entre le Grand rabbinat d’Israël et l’importante communauté juive de Moscou ».

La communauté juive de Russie vit des moments difficiles en raison des sanctions importantes imposées par l’Occident à la Russie. Beaucoup de ses membres sont déjà partis pour Israël et même pour Dubaï. »Etre Juif en Russie, c’est vivre avec beaucoup de craintes », témoignent des gens de la communauté, »La grande question que chaque personne se pose est: le jour où je serai prêt pour partir, cela sera-t-il possible? Est-ce que le rideau de fer va se baisser comme autrefois? Y aura-t-il des vols? La communauté est sous pression et en proie à une grande hésitation ».

Les Juifs de Russie s’interrogent sur l’avenir qu’auront leurs enfants et craignent qu’ils ne retournent à une forme de nouvelle URSS. Ils racontent que presqu’aucune ambassade occidentale ne veut leur délivrer de visas et qu’un casier est ouvert contre ceux qui s’expriment contre la guerre en Ukraine et ils sont arrêtés.

On estime entre 10 et 20000 le nombre de Juifs russes qui ont fui le pays vers Israël ou d’autres pays européens depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

Photo: World Economic Forum from Cologny, Switzerland – Wikipédia