Hier (mercredi), le président de la FIFA, Gianni Infantin, a décidé de retirer à l’Indonésie, l’organisation de la coupe du monde de football des moins de 20 ans.

La raison de cette sanction: les manifestations en Indonésie, la semaine dernière, auxquelles ont participé des hommes politiques, des responsables religieux et des personnalités publiques contre la venue de l’équipe d’Israël dans leur pays à cette occasion ou contre toute rencontre qui opposerait l’Indonésie à Israël.

A cela s’est ajouté le refus de l’équipe irakienne de jouer contre Israël.

L’hostilité était telle que les dirigeants mondiaux du football ont craint de ne pouvoir assurer la sécurité des joueurs et de leur staff pendant la compétition.

La FIFA a tenu à préciser après cette décision qu’elle demeurait engagée auprès de la fédération indonésienne de football, en coopération étroite avec le président. Les membres de la FIFA seront toujours présents en Indonésie et fourniront toute l’aide nécessaire.

Notons qu’au sein de la fédération indonésienne de football, des voix se sont élevées contre l’attitude des autorités du pays pour demander de séparer la politique et le sport.

Les dates du tournoi, auquel participera donc la sélection israélienne des moins de 20 ans pour la première fois de son histoire, restent inchangées. Le lieu de la compétition n’est pas encore connu, il se pourrait que ce soit l’Argentine qui accueille l’événement.

On ne sait pas non plus si la FIFA sanctionnera aussi la sélection indonésienne en lui interdisant de participer à la compétition pour laquelle elle avait été automatiquement sélectionnée en tant que pays hôte.