Ihoud Hayamin

Rav Shlomo Aviner, Rosh Yeshiva Ateret Cohanim

Je voterai pour un parti qui luttera avec dévouement pour un Etat juif, sans tarder dans ses actions comme s’il poursuivait un rêve lointain, mais comme on le fait quand l’enjeu est vital, pour sauver une vie aux soins intensifs, au service des urgences ; et qui luttera en priorité pour un Etat aux normes humaines.

Je voterai donc pour un parti qui luttera avec dévouement pour une famille juive : le papa, la maman et les enfants, et non deux pères avec un enfant hébergé, ou deux mères, ou autres situations dégradantes.

Et je voterai donc pour un parti qui luttera avec dévouement pour la pureté de l’éducation des enfants en Israël, qu’ils soient religieux ou non, et contre l’intrusion de la déchéance et de la saleté. Et je voterai donc pour un parti qui luttera avec dévouement pour un candidat au Grand-Rabbinat d’Israël, pour que cette instance fixe les règles de la conversion, des mariages et des divorces, de la cacherout, du Chabbat.

Je voterai donc pour in parti qui luttera avec dévouement pour notre armée, qui nous protège, et qui ne permettra pas l’entrée des femmes dans toutes les formes de services armés. Je voterai donc pour un parti qui luttera avec dévouement pour la Terre d’Israël, qui ne laissera pas détruire des lieux de peuplement, ni des parties d’entre eux, et qui se rappellera que c’est ici la terre d’Israël, et non la terre d’Ichmaël.

Je voterai donc pour un parti qui luttera avec dévouement pour les pauvres. Bien sûr, l’élimination de la pauvreté est un objectif lointain, mais l’élimination de la faim chez les adultes et les enfants doit être immédiate.

Je voterai donc pour un parti qui s’efforcera de conduire une politique d’élections conforme à la morale, qui n’injuriera personne, qui ne nuira à personne, qui ne médira sur personne, comme le dit Rabbi Israël Salanter : si tu veux être plus que l’autre, ne lui creuse pas une fosse, mais construis-toi une colline, car nous sommes des frères.

C’est pourquoi je voterai pour ‘Habaït Hayéhoudi’ si ce parti consacre ses efforts à toutes ces causes.