Zehout

Michaël Breisacher, ancien membre du Likoud

Jusqu’à la destruction des maisons de Netiv Avot, j’appartenais au comité central du Likoud. Je l’ai quitté en raison de cet événement. Originaire de Suisse, ancien élève de Maayanot, j’ai toujours participé aux luttes pour la défense de l’intégrité de l’Etat d’Israël, depuis l’organisation d’une manifestation contre la venue d’Arafat en Suisse jusqu’à celles contre les accords d’Oslo ou le retrait du Goush Katif.

Je suis Moshé Feiglin depuis de nombreuses années et ce qui m’a toujours frappé chez lui, c’est qu’il est droit et honnête, qualités rares dans le monde politique. Il n’a jamais dévié de sa voie, est resté fidèle à ses convictions, quelles que soient les circonstances et quitte à en payer le prix. Quand je suis entré au Likoud, c’était pour contribuer à laisser un monde meilleur à mes enfants. Malheureusement, ce parti ne tient pas ses promesses. Zehout est pour moi l’étape suivante du projet sioniste. Feiglin passe d’un sionisme d’existence et de survie à un sionisme de sens. Son projet peut paraître utopique voire romantique, mais il me parle. A l’heure où gauche et droite s’essoufflent, il faut oser entrer dans une nouvelle ère. Feiglin est la solution parce qu’il voit le peuple d’Israël dans son ensemble, chacun apportant sa part de vérité. Il porte un véritable message de société et parvient à faire dialoguer toutes les parties du peuple. Il est le seul à posséder un véritable programme, qu’il a détaillé dans son livre et son parti est le plus démocratique. Il nous appelle à repenser le sionisme. C’est pourquoi, je vote Zehout.