Koulanou

Haïm Messika, manager chez Koulanou

Lorsque je vois cette campagne politique de plus en plus violente et ras les pâquerettes alors que notre pays a tant besoin d’unité dans ce contexte sécuritaire. Lorsque je constate que ceux qui sont appelés à diriger le pays se focalisent sur des scandales plutôt que sur ce qu’ils pourraient faire pour le simple citoyen que je suis. Eh bien je suis fier de ce qu’a déjà réalisé Moshé Kahlon. Que nous parlions des prix des produits de consommation, de l’immobilier, des services bancaires, de la santé, des personnes âgées, des handicapés, des garderies, des salaires de nos soldats etc.. Voilà quelques exemples où Moshé Kahon a réalisé plus de 70% de ce qu’il avait promis en 2015. Ce n’est certes pas suffisant mais ce n’est pas fini: la réforme de l’électricité et celle des banques en cours vont simplement changer la vie des citoyens de notre pays dans les prochaines années. Mais trois points méritent d’être soulignés: 1. Il est difficile de faire bouger les choses dans un pays où les monopoles, les cartels et quelques familles dominent le pays depuis plus de 50 ans.

2. Cela va dans le bon sens et il fera encore plus dans la prochaine cadence si les gens lui font confiance en comprenant que ce sera un vote utile.

3. Il faut vraiment connaître toutes les arcanes du pouvoir politique en Israël et n’avoir peur de personne pour pouvoir mener à bien les actions qu’il a déjà commencé à mener.

Je constate également que Moshé Kahlon est parfaitement et totalement épargné de tout soupçons et qu’il n’est impliqué dans aucune procédure baroukh Hashem. C’est normal direz-vous … eh bien pas forcément ! Ce n’est pas un hasard, malgré les milliards de shekalim qu’il gère quotidiennement, il a su rester un homme simple totalement allergique au luxe et à la corruption. Voilà pourquoi je voterai pour lui beezrat Hashem.