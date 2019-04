Guesher

Yehoudit Ifrah, directrice d’un bureau de publicité et conductrice d’ambulance

Les élections annoncent du bon et du mauvais. Bon, parce que grâce à D’ieu, nous vivons dans un Etat démocratique qui nous permet, tous les quatre ans de nous remettre en question et de réparer ce qui doit l’être. Mauvais, parce que nous sommes fatigués d’entendre des promesses et des paroles de politiciens, qui ne sont pas suivies d’effets.

Les élections de 2019 sont différentes. Bien entendu, les grands partis tentent de nous attirer uniquement sur la question de savoir qui sera le prochain Premier ministre et ainsi nous détournent des vraies questions. Ces élections sont cruciales pour l’avenir de notre pays. Demandons-nous où nous voulons que nos enfants grandissent et comment nous voulons que nos parents vieillissent.

Si j’ai choisi de voter pour Orly Lévi Abecassis, c’est parce que j’ai compris que ces élections doivent déterminer des représentants à la Knesset qui porteront la voix sociale, des représentants qui feront entendre les besoins du terrain et qui voudront s’occuper des problèmes de fond d’égalité, pour que chacun bénéficie des mêmes chances dans la vie. Je suis née et j’ai grandi à Jérusalem dans les années 70 de parents olim du Maroc. J’ai été éduquée dans l’idée du devoir d’aider son prochain, dans la tradition juive d’aimer son prochain comme soi-même. En tant que conductrice d’ambulance, je rencontre le peuple d’Israël authentique qui a besoin d’aide dans des moments difficiles. Je vois la situation dans laquelle se trouvent les personnes âgées, l’état honteux de nos hôpitaux. Cela doit changer! J’ai trouvé ces valeurs chez Orly Lévi Abecassis, je sais qu’elle possède la volonté nécessaire pour aider toutes les couches de la population. Elle arrive avec un bagage important de parlementaire d’exception, elle est une femme forte qui n’est guidée que par sa conscience et le bien pour le peuple d’Israël, même au prix de sa carrière politique. Elle veut être un pont solide sur lequel toutes les nuances de notre peuple auront leur place. Orly Lévi Abecassis et son parti ont pour objectif de donner plus de sécurité sociale aux femmes, aux jeunes, aux olim, à tous. C’est notre pays et nous y bénéficierons d’une bénédiction totale lorsque nous construirons une société meilleure. Orly Lévi Abecassis est pour moi un choix naturel.