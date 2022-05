L’enterrement de Noam Raz, z’l, s’est déroulé aujourd’hui en présence de milliers de personnes. La famille avait refusé la présence de la presse.

Le chef de la police Kobi Shabtaï était présent ainsi que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev. Ce dernier est venu à l’encontre de la demande de la famille.

Le fils de Noam a refusé de commencer son éloge funèbre tant que le ministre serait là.

»Vous aviez la localisation de la maison. Un missile aurait suffi pour éviter de risquer la vie de 50 combattants qui valent chacun plus que tout ce gouvernement. Pourquoi Halleli doit-elle grandir sans son père? Pourquoi Naveh ne pourra étudier avec toi pour sa bar-mitsva? Papa, celui qui a écrit »parle peu et agis beaucoup » devait te connaitre. Tu avais un rêve, celui d’introniser un Sefer Torah, nous le ferons pour l’élévation de ton âme. Tu étais toujours content de ton sort, jamais nous ne t’avons entendu te plaindre. Tu étais modeste, un héros, sur la terre sainte, tu étais le meilleur homme ».

Efrat, l’épouse de Noam, z’l, a pris, elle aussi, la parole: »Merci de nous avoir donné le mérite de vivre près de toi, merci de m’avoir choisie pour épouse. Toute ta vie, tu as tout donné pour le peuple d’Israël et aujourd’hui il vient te dire merci. Merci de nous avoir appris la modestie et la capacité à se contenter de peu, merci pour la vie, l’amour et la joie que tu faisais entrer dans la maison. Chez toi, les valeurs étaient traduites en actes, le lien avec la terre, la construction d’un nouveau yishouv. Le coeur est déchiré par le manque et l’amour ».

Noam était père de six enfants, la plus jeune Halleli n’a que 8 ans.

Photo: Porte-Parole Police