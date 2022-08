Un effet plus inattendu de l’augmentation des prix du logement en Israël: de plus en plus de Juifs choisissent de vivre dans des villes ou des quartiers à majorité arabe. Là les prix y sont plus abordables.

Ainsi, le site Srugim rapporte le cas d’Elior qui a décidé d’emménager à Abou Gosh. »Cela fait trois mois que j’ai déménagé à Abou Gosh après avoir vécu deux ans dans le quartier de Morasha à Jérusalem. Je voulais pouvoir vivre dans un penthouse ». Elior occupe un penthouse qui lui est loué entièrement meublé. »Je paie aujourd’hui 4500 shekels de loyer pour un appartement de 150m2 avec trois chambres, un salon et deux terrasses. A Morasha je payais 4200 shekels pour 55m2 ».

A quelques kilomètres d’Abou Gosh, à Jérusalem, les loyers peuvent facilement atteindre 6200 shekels pour 70m2.

Elior témoigne de la qualité de vie qu’il a trouvé à Abou Gosh. »Peur? Vraiment pas, j’ai beaucoup moins peur ici qu’à Morasha où il y avait tous les jours des incidents à la Porte de Damas. Il y a une petite communauté juive à Abou Gosh qui grandit. De plus, les Arabes ici sont très sionistes, un grand pourcentage de la population s’engage à la police. Je ne crains absolument rien ».

Il reconnait que dans son entourage, certaines personnes l’ont regardé de travers lorsqu’il leur a annoncé qu’il allait vivre à Abou Gosh. »Dès qu’elles ont vu la maison, elles se sont tues », raconte-t-il.

La démarche d’Elior est également entreprise par des Juifs dans le nord du pays qui vont s’installer à Dalit El Carmel ou à Isfiya, par exemple.

Le site Srugim rapporte l’histoire de Hanan qui habite pour la deuxième année consécutive à Isfiya. Il décrit une très bonne atmosphère, l’air de la montagne et des prix raisonnables: »130m2, trois pièces avec un jardin et deux terrasses pour 4200 shekels par mois. On trouve aussi des logements à 3000-3500 shekels par mois », ce qui est environ deux fois moins cher que le prix des loyers dans le Carmel.

D’après lui, plusieurs centaines de Juifs vivent à Dalit El Carmel et Isfiya.

