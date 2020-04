On ne sait pas s’il faut en rire ou en pleurer. Le Parquet a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale contre le président de la Liste arabe unifiée pour son soutien exprimé envers le Hezbollah. L’argument avancé par le Parquet laisse pantois: l’article incriminé est écrit en arabe et n’a pas été traduit ce qui ne permet pas au Parquet de se faire une idée!!! Nurit Litman, l’adjointe au procureur de l’Etat conseille aux plaignants – l’organisation « Betzalmo » – de déposer une plainte à la police!

Rappelons l’historique des faits. En 2013, Ayman Oudeh avait publié un article dressant l’éloge du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah. Ce dernier était qualifié de « leader modèle de résistance face à l’occupation israélienne, qui avait sacrifié des centaines de shahids, y compris son propre fils ». Ayman Oudeh avait loué le chef de l’organisation terroriste chiite pour avoir « vaincu Israël en l’an 2000 » (fuite de Tsahal du Sud-Liban sous Ehoud Barak) « et en 2006, lors de la 2e Guerre du Liban ».

L’organisation « Betzalmo » a saisi le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit afin qu’il ouvre une enquête pénale contre Ayman Oudeh, rappelant que le soutien au terrorisme constitue un délit pénal qui entre autre, selon la loi, aurait dû interdire à Ayman Oudeh d’être député. Dans la requête, Shaï Glick, directeur-général de « Betzalmo » citait toute une série de décisions prises contre des militants de droite pour des cas infiniment moins graves que celui de soutien au terrorisme, citant notamment le Dr. Michaël Ben Ari, d’Otsma Yehoudit, invalidé par la Cour suprême.

Après la décision du Parquet de clore le dossier, « Betzalmo » a réagi: « Les masques sont tombés. Le Parquet accorde l’immunité aux députés arabes qui incitent. L’argument avancé selon lequel il ne s’est pas trouvé de traducteur pour l’article en question prouve que tout est cousu d’avance. Le conseiller juridique du gouvernement refuse de faire preuve de leadership. Il est plus facile de s’attaquer à des militants de droite ou au Premier ministre qu’aux députés arabes qui incitent sans cesse et soutiennent le terrorisme. Nous sommes convaincus qu’il est possible d’obtenir une traduction en hébreu de cet article, et convaincus également qu’en cas de situation inverse, la personne incriminée aurait été arrêtée depuis longtemps(…)Nous ferons appel de cette décision et poursuivrons notre combat pour que soient poursuivis les incitateurs arabes même s’ils sont députés ou chefs de partis ».

Comment peut-on exiger de la population un respect du système judiciaire et de « l’Etat de droit » lorsque l’on voit de telles attitudes de « deux poids et deux mesures » et une indulgence impardonnable envers les ennemis de l’intérieur de l’Etat d’Israël?

