Une délégation israélienne importante, conduite par le chef du Mossad David Barnéa et le patron du Shin Bet Ronen Bar, a été envoyée en fin de semaine au Caire pour tenter une nouvelle fois de parvenir à un accord permettant la libération des otages. Mais elle est rentrée en début de soirée sans résultats positifs dans les pourparlers.

Face aux critiques dirigées contre le Premier ministre selon lesquelles il ne souhaiterait pas obrenir un accord, Netanyahou a tenu à réagir. Un communiqué publié dès la fin de Shabbat, dénonce ‘les fuites et les faux comptes rendus qui donnent une image tronquée de la situation’. Et de préciser : « Alors que le Premier ministre Netanyahou a accepté les grandes lignes, le Hamas tente d’introduire des dizaines de changements qui annulent ces grandes lignes. Le Hamas continue d’exiger la fin de la guerre, la libération d’un nombre très restreint d’otages et la possibilité d’introduire de grandes quantités d’armes à Gaza, pour reprendre le contrôle de la région et répéter les atrocités du 7 octobre ».

Le communiqué indique encore : « Le Premier ministre est prêt à aller très loin pour permettre la libération des otages qui lui sont chers, tout en préservant la sécurité d’Israël. Le Premier ministre n’a rien ajouté au plan du 27 mai et continue d’adhérer aux conditions de base pour la sécurité d’Israël, conformément à ce plan consistant à obtenir un nombre maximal d’otages vivants, à contrôler la route de Philadelphie et à empêcher le passage de terroristes et d’armes vers le nord de la bande de Gaza. Celui qui propose de se plier aux exigences du Hamas pour plaire aux médias nuit aux chances de libération des otages et ramène à la réalité du 6 octobre ».