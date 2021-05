Selon le journaliste Amit Segal, généralement bien informé, les discussions entre le Likoud et Yamina se sont intensifiées ces derniers jours. Le Likoud aurait proposé à Naftali Benett le poste de la Défense, à Ayelet Shaked un ministère important et six places pour des membres de Yamina dans les trente-six premières places de la liste du Likoud. Selon le vice-ministre Yoav Kich, si Naftali Benett accepte la proposition, Gideon Saar suivra pour compléter les 61 sièges. Mais il a précisé : « J’espère que Benett ne va spas une nouvelle fois zigzaguer et décider de rejoindre la gauche pour obtenir un poste ».

A neuf jour de la fin du délai qui lui a été imparti, Yaïr Lapid poursuit ses consultations mais il semble que Yamina ne soit pas concerné.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90