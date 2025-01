Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a annoncé que des délégués de son pays allaient rencontrer à Genève, le 13 janvier prochain, les représentants de L’UE-3, ou troïka européenne (regroupement informel de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni considérés comme les trois pays les plus riches et les plus influents de l’Union européenne).

Il a précisé qu’au cours de cette réunion, les participants aborderaient ‘les différends en cours sur le programme nucléaire de Téhéran’.

Cette série de discussions fait suite à une réunion tenue en novembre au cours de laquelle les deux parties se sont engagées à mener des négociations futures ‘pour sortir de l’impasse’. Les pourparlers sont considérés comme une ‘opportunité cruciale’ avant le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier, ‘compte tenu de sa précédente politique de « pression maximale » contre l’Iran’.