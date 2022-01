Alors que les négociations piétinent entre l’Iran et les puissances signataires de l’accord de Vienne, le Wall Street Journal révèle que de fortes dissensions ont lieu au sein de l’équipe des négociateurs américains à propos de la fermeté à avoir face aux Iraniens et du moment où les Etats-Unis devraient quitter ces négociations (qu’ils suivent indirectement depuis un autre hôtel de la capitale autrichienne).

Signe de l’ampleur des divergesnces, Richard Nephey l’adjoint à l’émissaire spécial pour l’Iran Robert Malley ne participait plus aux négociations depuis le mois de décembre et il a présenté sa démission. Contrairement à Robert Malley, partisan de l’option diplomatique et d’un accord à tout prix (comme il l’a fait durant le mandats de Barack Obama), Richard Nephey était en faveur d’une attitude plus ferme et avait poussé à des sanctions économiques contre le régime iranien.

Ces révélations interviennent sur fond de nouveau blocage dans les pourparlers, les Iraniens ayant rejeté une condition américaine à un retour à l’accord, par la demande de libération préalable de prisonniers américains détenus en Iran.

Cette démission pourrait indiquer que c’est la méthode prônée par Robert Malley qui a le dessus, à savoir un retour coûte que coûte à l’accord de 2015.

Photo Pixabay