A l’occasion de la reprise des pourparlers à Vienne entre l’Iran et les puissances signataires (sauf Etats-Unis), un haut responsable iranien a indiqué sur Al-Jazeera quelle est la position de son pays dans le cadre de ce premier round : « Nous repoussons l’accord intermédiaire de Vienne de 2015 car il contrevient à nos intérêts et limite notre programme nucléaire. La progression dans ces nouvelles négociations à Vienne dépendra des garanties solides concernant les sanctions (…) Au cas où ces discussions échouent, l’Iran dispose d’autres moyens et les parties le savent. Quelques acteurs de ces pourparlers tentent d’ouvrir des dossiers qui n’ont aucun rapport avec l’accord nucléaire. Il n’y aura pas de discussion sur des questions politiques ou sécuritaires à Vienne et notre priorité est la levée des sanctions ».

Pendant ce temps, la diplomatie israélienne s’active pour tenter de convaincre les trois pays européens signataires à rester très fermes envers les négociateurs iranien. Après les déclarations du Premier ministre Naftali Benett lundi, Yaïr Lapid s’est rendu à Londres et à Paris pour porter le message d’Israël. A savoir si ces pays vont tenir compte des inquiétudes israéliennes.

