La délégation israélienne qui s’est rendue aujourd’hui (dimanche) au Caire pour la suite des pourpalers en vue d’un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza est rentrée en Israël, à peine quelques heures plus tard.

L’optimisme n’est pas de mise puisque le Hamas a, une fois de plus, fait savoir qu’il rejetait la proposition d’accord acceptée par Israël.

Oussama Hamdan, un des cadres du Hamas, a indiqué que l’organisation terroriste demeurait ”attachée à la proposition du 2 juillet et rejette les nouvelles conditions d’Israël, qui est revenu sur ses engagements. Les informations selon lesquelles un accord serait proche sont fausses. Israël parle de placer des soldats sur l’axe Philadelphie et d’une gestion non palestinienne du passage de Rafah”.

Il a ajouté: ”L’administration américaine donne de faux espoirs en parlant d’un accord proche pour des raisons électorales”.

Le journal qatari, The New Arab, a rapporté que les médiateurs ont tenté d’obtenir un cessez-le-feu humanitaire de quatre à sept jours dans la Bande de Gaza afin de répondre aux besoins humanitaires et de fournir des vaccins contre la polio.

Le coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires a fait savoir que plus d’un million de vaccins contre la polio avaient été fournis à la Bande de Gaza par le passage de Kerem Shalom. En tout 1255000 vaccins ont été fournis et dans les prochains jours, les enfants gazaouis qui n’ont pas été vaccinés le seront pas des équipes médicales locales et internationales.