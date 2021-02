Tout le monde se souvient que la dernière fête de Pourim a sonné le lancement à grande échelle de la pandémie en Israël et dans le monde juif en général. Pour cette année, une équipe de jeunes orthodoxes s’est donné pour mission d’alerter la population orthodoxe israélienne des risques quant aux festivités rassemblant de nombreuses personnes mais aussi pour lutter contre l’action dévastatrice d’une infime minorité qui mène campagne contre les vaccinations au sein de ce secteur. Pour cette frange minoritaire, tous les moyens sont bons, y compris des appels téléphoniques à des familles, des statistiques tronquées et alarmistes, ainsi que des affichages massifs de ces fameux « pashkvilim », n’hésitant pas à y rajouter des noms d’autorités rabbiniques qui n’ont même pas été contactées ou à arracher des murs les appels de rabbanim en faveur de la vaccination.

Circulant dans les quartiers, les jeunes du « Centre orthodoxe d’information » tentent de lutter contre cette campagne en arrachant notamment les affiches mensongères, en « démontant » les « fake news » et en s’adressant à des personnes influentes afin de pousser les récalcitrants à aller se faires vacciner. Notant que les chiffres de contamination et de décès sont en baisse dans tout le secteur orthodoxe, et qu’il serait donc extrêmement dommageable que cette tendance s’inverse à cause de l’irresponsabilité de certains.

Vidéo :

Le ministère de la Santé met en garde

En prévision des risques liés à la fête de Pourim, le ministère de la Santé va proposer au gouvernement d’instaurer un couvre feu du jeudi 25 au dimanche 28 février de 21h00 à 5h00 du matin.

Photo Yossi Aloni / Flash 90