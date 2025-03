La fête de Pourim est aussi l’occasion de se rapprocher des gens dont on a pu s’éloigner, c’est la signification des »michlo’hé manot », ces colis remplis de mets comestibles que l’on s’offre le jour de la fête. Haman disait que le peuple juif était un peuple »dispersé », nous montrons que nous savons nous rassembler.

Certains députés de la coalition et de l’opposition ont voulu saisir cette occasion pour faire un geste les uns envers les autres.

Ainsi, Benny Gantz du Ma’hané Hamamla’hti a décidé d’offrir un michloa’h manot à Almog Cohen, député d’Otsma Yehoudit.

»Pourim est la fête de l’unité et Almog et moi ne sommes pas d’accord sur beaucoup de choses », explique Benny Gantz dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Puis faisant une plaisanterie sur leur (très grande) différence de taille, »Nous avons quand même des choses en commun, par exemple la taille, nous sommes très proches ».

Il ajoute: »Même si nous ne partageons pas les mêmes idées, je pense que l’union est importante, surtout à Pourim, comme Esther a dit à Morde’haï: ‘Va rassemble tous les Juifs » ».

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer (Hatsionout Hadatit), a lui aussi décidé de faire un geste de bon voisinage et a apporté un michloa’h manot au député Gadi Eizenkott (Hama’hané Hamamla’hti) qui occupe le bureau à côté du sien. »Je t’ai apporté un michloa’h manot parce que tu es le plus proche, physiquement et dans mon coeur », a dit Sofer à Eizenkott. Ce dernier l’a accueilli chaleureusement: »Souhaitons que les bonnes relations que nous avons existent entre tous les partis, tous les membres de la Knesset dans cette maison et entre tous ceux qui vivent dans ce pays. Il y a de l’espoir ».