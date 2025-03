Le ministre israélien de la Défense a publié un message vidéo cet après-midi dans lequel il réitère ses menaces contre le Liban en cas d’attaque contre Israël depuis le territoire libanais.

« Pour toute tentative de porter atteinte aux localités de Galilée, les toits des maisons dans le quartier de Dahieh à Beyrouth trembleront. Nous avons promis le calme aux habitants de Galilée – et il en sera ainsi. Comme je l’ai dit – le sort de Kyriat Shmona est le même que celui de Beyrouth. Si Kyriat Shmona et les localités de Galilée ne sont pas en sécurité, Beyrouth ne le sera pas non plus. J’envoie ici un message clair au gouvernement libanais : si vous n’appliquez pas l’accord de cessez-le-feu, nous le ferons appliquer nous-mêmes. Nous avons promis le calme et la sécurité aux habitants de Galilée, et il en sera ainsi ».