La députée européenne, Rima Hassan (LFI), s’est encore illustrée dans l’abjection lors d’une interview donnée ce matin sur Sud Radio.

Le journaliste, Jean-Claude Bourdin, lui demande si Shiri, Kfir et Ariel Bibas ont été assassinés, elle répond avec aplomb »Non », alors »tués »? La réponse de Rima Hassan est encore »Non ».

La députée va pousser le vice jusqu’à utiliser la demande la famille Bibas de ne pas détailler les circonstances horribles de la mort de leurs proches en l’interprétant comme une preuve qu’aucun document officiel n’a été produit alors même que l’institut médico-légal israélien a fourni tous les documents et les transmis à la communauté internationale.

Puis, Rima Hassan va déclarer que le Hamas »a une action légitime » en tant que »mouvement décolonial ». Elle a, par ailleurs, refusé de prendre position contre la charte du Hamas qui déclare qu’il faut détruire intégralement l’Etat d’Israël.

David Lisnard, le maire de Cannes, a indiqué avoir effectué un signalement au Parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale: »Rima Hassan ne prend même plus soin de jouer avec le Droit (français) pour se faire la porte-parole du Hamas. Aujourd’hui elle légitime littéralement « l’action » du Hamas : donc les attentats, meurtres, viols, actes de barbarie, enlèvements. Le jour où le corps du dernier otage français est restitué. Le lendemain de l’inhumation de la famille Bibas. Et Rima Hassan porte l’écharpe française, ce qui est chaque jour un peu plus une aberration. Nos impôts ne doivent plus financer une telle propagande abjecte. La Justice doit la poursuivre », a tweeté le maire de Cannes.