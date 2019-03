Un article de Jean Klein pour Israël Valley. La mer Morte constitue une destination de choix des touristes se rendant en Israël, mais elle est menacée. Elle perd l’équivalent de 600 piscines olympiques par jour, soit 750 millions de pouces cubes d’eau par an. Cette forte baisse est due aux entreprises chimiques en Israël et en Jordanie, qui se partagent la mer Morte et qui l’épuisent pour leurs activités.

La mer Morte, qui n’était qu’un seul corps continu, est aujourd’hui parsemée de petites îles de sel surgissant ça et là. C’est un rappel visuel brutal de la vitesse à laquelle elle s’assèche. La côte s’est également déplacée de plus en plus vers l’intérieur par rapport à l’endroit où la mer se trouvait auparavant et les hôtels et les spas de la région doivent maintenant transporter leurs clients vers les plages en voiture ou en petit train, car l’eau s’est installée plus loin des installations existantes.

Conscient de la nécessité de faire revivre la région pour les touristes du monde entier, le gouvernement israélien a créé la Dead Sea Preservation Government Company (DSPG) et a investi des millions de dollars dans ce projet.

Des plages ont été rénovées, un nouveau centre commercial a été construit, des travaux intensifs ont été entrepris pour améliorer l’infrastructure dans la région et un centre de villégiature de bien-être de haut niveau est prévu d’être construit.

Les anciens centres commerciaux, les centres commerciaux et les hôtels vieillissants sont maintenant en cours d’amélioration avec de nouvelles infrastructures.

Israël a également un plan massif pour construire 17 nouveaux hôtels le long de la côte. Des tracteurs travaillent et de nouvelles canalisations d’égouts sont posées pour faciliter l’arrivée d’eau.

Les pressions exercées par le gouvernement pourraient aussi aider les gens qui ont perdu leur gagne-pain à la suite de la catastrophe de l’affaissement de la mer. Plus il y aura de touristes, plus il y aura de motivation pour préserver et sauver la mer Morte.

Source : Xinhuanet & Israël Valley