L’Association Hasdei Naomi est un centre d’aide national en Israël depuis 1985 pour les personnes âgées, les survivants de la Shoah et les familles dans le besoin.

Elle gère 45 centres de distribution du Nord au Sud du pays, grâce aux dons.

Ces centres de distribution sont gérés par des bénévoles.

Les bénévoles de Tsahal , Magav (police des frontières) , Police, sociétés, écoles…

préparent des colis alimentaires et du matériel toute l’année et pour toutes les fêtes.

Ces colis sont ensuite distribués aux personnes âgées, aux survivants de la Shoah et aux familles dans le besoin.

Et cette année, comme chaque année et grâce à vos dons, Hasdei Naomi continue son activité, et distribuera des colis alimentaires cashers pour Pessah.

Aidez-nous à poursuivre cette opération dans tout Israël.

Chaque don que vous faites, en particulier dans des moments comme celui-ci, est très important et signifie plus de nourriture pour eux.

Aidez-nous à les aider !

Ensemble, organisons leur une Pâque Cashère et Heureuse

La fête de Pessah est une fête de libération et d’ Emouna .

Ensemble, nous pouvons changer les choses.