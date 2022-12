Une série de ‘’lois personnelles’’ sont à l’ordre du jour politique. Les « loi Derhy » et « loi Ben-Gvir » devraient permettre à Arie Derhy d’être nommé ministre, malgré ses affaires de fraude fiscale et à Itamar Ben-Gvir d’avoir les pleins pouvoir pour diriger la police nationale. Lois anti-démocratiques et immorales ou prix à payer pour former un gouvernement ? C’est la question du débat de la semaine. Avec Binyamin Lachkar, du parti Tikva Hadasha et David Sadoun, du Likoud.