Dans une interview accordée au site d’Aroutz Sheva, le rabbin Moshé Hauer, directeur exécutif de l’organisation juive américaine OU, a évoqué les efforts déployés par les organisations juives des Etats-Unis face à la vague d’antisémitisme qui envahit les campus des universités en Amérique et dans le monde.

Il a notamment déclaré : « Nous voyons chaque jour que le point d’ancrage des Juifs dans le monde est Israël. Chaque Juif dans le monde est lié à la situation en Israël. L’ancrage est encore plus fort aujourd’hui (dans le contexte de la guerre) ». Le rabbin Hauer a ajouté de nombreux Juifs estimaient que la guerre leur avait donné l’opportunité de renouer avec la religion.

Et de souligner : « Vous voyez la soif d’identité juive. Une partie de notre activité est une organisation de jeunesse appelée NCSY. Nous avons plus de 30 000 lycéens, la plupart d’entre eux sont des Juifs non orthodoxes. Il existe de nombreux clubs juifs dans les collèges et les écoles américaines. Nous voyons que les étudiants ont peur, mais en même temps, ils deviennent plus forts et veulent se connecter davantage au judaïsme. Notre équipe est bien plus occupée qu’avant ».

Se référant au récent soutien réticent de l’administration américaine à Israël et aux déclarations de Blinken contre la soi-disant « violence des ‘colons’ », il a déclaré : « Nous aimerions ‘rectifier’ certaines des choses qu’il a dites, mais nous ne devons pas oublier le lien et le désir d’aider l’État d’Israël. Tout le monde comprend que l’administration américaine est dans une position difficile. Tant qu’ils n’interfèrent pas avec la guerre, nous continuerons, si Dieu le veut”.