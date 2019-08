Le coup d’envoi des élections législatives a été donné, comme par enchantement, la semaine la plus pesante dans notre calendrier. Les candidats ont démarré en trombe. Leur seul objectif : franchir la ligne d’arrivée avec le plus grand nombre de points. Un point en politique désigne une voix. Une voix signifie : ‘’Après réflexion, je vous donne ma confiance’’. La confiance d’un électeur engage le leader du parti à lui être fidèle : »néémanout ». C’est un terme que chaque parti emploie, de façon plus ou moins nuancée. Le Likoud demande un engagement »mousquetaire », envers son leader de toujours, Binyamin Netanyahou. Une sorte de ‘’Tous pour Un’’. En espérant bien sûr de sa part, le ‘’Un pour Tous’’. Ayelet Shaked propose aussi un pacte de fidélité, au nom de son union de la droite. Fidélité à la terre, à l’idéologie pure sans concession, sans faille. Les généraux de Bleu-Blanc tentent de respecter leur pacte, entre eux déjà, en camouflant sans grand succès, enregistrements des uns contre les autres, afin de préserver une union fragile. La gauche de Barak et Shaffir se spécialise dans le lancement de spots du modèle »rapide et furieux », style scenario catastrophe. Le nombre de vues est significatif, mais vue ne veut pas dire voix. Le dernier à nous surprendre un peu plus tous les jours, s’appelle, pour les intimes, s’il lui en reste, Ivette Lieberman. Il a doublé Gantz, non pas par la droite, c’est du passé, mais contre Bibi. Il semble, depuis son départ précipité il y a quelques mois, avoir été envoûté par un nouveau démon. Prendre la place du Vizir et devenir le numéro 1 de cette nouvelle course au pouvoir. Pour cela, tous les moyens sont bons, même avant le 9 Av.

Tous semblent oublier l’essentiel : cette date si lourde de souvenirs malheureux, avec, il y a 14 ans déjà, l’expulsion de 8000 juifs du Goush Katif, à cause de cette même croyance erronée de détenir la vérité et d’en oublier notre alliance avec Lui. Des milliers de Juifs ont été chassés, de force, de leur maison, par nos jeunes soldats, sur l’ordre de nos propres dirigeants.

Qui va donc s’engager, devant le peuple, pour le meilleur, et non plus pour le pire ?

Qui pourra jurer que ces scènes tragiques ne se reproduiront plus ?

Au sein de ce peuple unique, différent des autres nations et où chacun a son opinion, certes, il serait bon, de savoir débattre, sans compromis, avec un paramètre indispensable : le respect sincère de l’autre. Alors, la catastrophe de ce fameux 10 av, ne se reproduira plus ici, sur notre terre.

Les Maccabiades 2019 ont réuni plus de 3000 athlètes juifs du monde entier, participant aux jeux européens. Savez-vous quel chant les a rassemblés dans l’une des plus anciennes et plus grandes synagogues d’Europe, à Budapest? La Hatikva ! Etincelles de Gueoula ?

Avraham Azoulay