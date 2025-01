Guila Gamliel, la ministre des Sciences et de l’Innovation, a annoncé lors du Congrès spatial Ramon annuel, que pour la première fois une astronaute israélienne allait participer à une mission dans l’espace en coopération avec la NASA.

Le processus de sélection de celle qui aura le privilège de prendre cette place historique a commencé.

La ministre a souligné l’énorme potentiel du secteur spatial en Israël, avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards de shekels d’ici 25 ans. Selon elle, l’intégration des femmes dans les projets scientifiques et technologiques, notamment dans les missions spatiales, constitue une étape importante vers la promotion de l’égalité des sexes et l’encouragement d’une nouvelle génération de scientifiques et d’ingénieurs israéliens.

Le Président Itshak Herzog s’est également exprimé lors de ce congrès, dans un message enregistré puisqu’il se trouve actuellement à New York où il a prononcé un discours devant les Nations Unies à l’occasion de la journée internationale du souvenir de la Shoah.

Le Président israélien a souligné l’importance de la coopération internationale et du leadership israélien dans le domaine de l’innovation spatiale, en mettant l’accent sur les accords d’Avraham et des programmes comme »Artemis », qui vise à envoyer des hommes sur la Lune et à y établir une présence permanente comme étape sur la route vers Mars.

»Nous vivons actuellement une époque passionnante dans le domaine de l’exploration spatiale, où l’humanité découvre de nouvelles façons d’utiliser les technologies spatiales. Non seulement pour explorer les étoiles, mais aussi pour promouvoir la santé mondiale, la stabilité et la prospérité sur Terre », a déclaré le Président. Il a ajouté qu’Israël »bien qu’il soit un petit pays, se trouve à l’avant-garde mondiale du domaine spatial et constitue un acteur important dans la conduite des programmes spatiaux internationaux ».