L’opération menée par Tsahal et le Shabak pour libérer l’otage Farhan Kadi a été menée sous terre. C’est la première fois qu’une opération de sauvetage a lieu dans un tunnel.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a souligné la bravoure des combattants: ”Dans le cadre d’opérations audacieuses des forces de Tsahal et du Shabak au coeur de la Bande de Gaza, nos combattants ont réussi à libérer Farhan Kadi et à le ramener à sa famille. Cette opération s’ajoute à une série d’actions opérationnelles impressionnantes qui nous rapprochent de l’atteinte des objectifs de guerre. Je le répète: nous avons le devoir de saisir chaque opportunité pour ramener les otages chez eux”.

Le Président Herzog a lui aussi salué l’action des forces de sécurité: ”Je félicite Tsahal, le Shabak et les forces de sécurité pour le sauvetage réussi de l’otage Farhan Kadi, habitant de Rahat, enlevé le 7 octobre de l’usine d’emballage où il travaillait dans le kibboutz Magen, alors que les terroristes du Hamas étaient venus kidnapper, assassiner et violer, sans distinction d’origine. C’est un moment heureux pour l’Etat d’Israël et toute la société israélienne. J’appelle de mes voeux le retour immédiat et rapide des 108 otages qui sont toujours détenus avec cruauté dans les geôles du Hamas”.